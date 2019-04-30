شكرا لقرائتكم خبر عن «إرهاب الكنائس» يضرب بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (واغادوغو)

قتل 5 أشخاص أحدهم قس، في هجوم استهدف كنيسة في سيلغادجي في إقليم سوم في أول اعتداء على كنيسة في بوركينا التي تشهد هجمات إرهابية متكررة. وقال مصدر أمني، إن أفراداً مسلحين مجهولين هاجموا الكنيسة البروتستانتية في سيلغادجي، ما أدى إلى مقتل 4 مصلين وقس. وأضاف أن 5 أشخاص آخرين فقدوا.

يذكر أن هذا الهجوم هو الأول الذي يستهدف كنيسة منذ بدء اعتداءات المتطرفين في 2015.

Advertisements

وقال أحد أعضاء الكنيسة، طالباً عدم كشف هويته، إن الهجوم وقع نحو الساعة 13.00 عندما كان المصلون يغادرون الكنيسة في نهاية القداس. وأضاف أن المهاجمين كانوا على دراجات نارية وأطلقوا النار في الهواء قبل أن يستهدفوا المصلين.

وتشهد بوركينا فاسو منذ 4 سنوات هجمات متكررة، يسقط فيها قتلى، تنسب إلى جماعات جهادية بينها أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى.

وكانت الهجمات تتركز في البداية في شمال البلاد، ثم استهدفت العاصمة ومناطق أخرى وخصوصاً الشرق. وقد أسفرت عن سقوط نحو 350 قتيلا منذ 2015، بحسب إحصاء أجرته «فرانس برس».