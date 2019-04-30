شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي ينهب مؤسسات الحديدة وينقلها إلى صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة لـ«الخليج 365» أمس (الإثنين) عن انتهاكات وعمليات اقتحام لمؤسسات الدولة ونهبها من قبل نافذين حوثيين ونقل محتوياتها إلى صنعاء. وأفادت المصادر بأن المدنيين وموظفي الدولة في الحديدة يعيشون واقعاً مأسوياً، إذ إن العديد من المؤسسات جرى نهبها، كما قتل عدد كبير من الأطفال في أحياء السلخانة وغليل بالقنص المتعمد من مسلحي المليشيات، ودحضت المصادر مزاعم قناة «المسيرة» الحوثية التي تحاول استغلال الضحايا من الأطفال للتسويق بأن عملية قنصهم جرت في مناطق التماس من قبل الشرعية.

وقد اشتكى والد أحد الضحايا من أن المليشيات عرضت عليه عقب وصوله بنجله إلى المستشفى مبلغ 50 ألف ريال يمني مقابل الحديث عن أن طفله قتل قنصاً برصاص قوات الشرعية مع أن القاتل مسلح حوثي.

من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة أمس في حي الربصة بين مليشيا الحوثي والجيش الوطني عقب محاولة الأول التسلل إلى مواقع الأخير، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن الاشتياكات تركزت بالقرب من دوار 22 مايو والجامعة وامتدت حتى مدينة الصالح. فيما شكا سكان محليون في تلك الأحياء من إطلاق المليشيات القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة من جوار منازلهم نحو مناطق الشرعية.

من جانب آخر، اختطفت مليشيا الحوثية 21 يمنياً من قرية بني خالد بمنطقة ضوران بمديرية آنس بمحافظة ذمار في مداهمات نفذتها الليلة قبل الماضية، ووفقاً لسكان محليين فإن المليشيات نقلت المختطفين إلى جهة مجهولة، تزامن ذلك مع اختطافات مماثلة في صنعاء أيضا.