القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الثلاثاء 2019.4.30 04:10 صباحا بتوقيت أبوظبي 138 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> زكريا مبارك شقيق الفلسطيني المقتول في تركيا يوجه رسالة عبر "العين الإخبارية".‎

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