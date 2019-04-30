إمبراطورية الخوف.. كيف أصبحت تركيا في عهد أردوغان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمام تجمع من أنصاره، وقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتقد منافسيه، يُرهبهم، بينما يحث الأتراك على اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية "الإخونجي"، واصفا الانتخابات المحلية بـ"مسألة حياة أو موت"، كان هذا باعثا على الذعر في الشارع السياسي، لكن الأتراك وجدوا في تحدي المخاوف مخرجا، انتخوا مرشحي المعارضة في أكبر المدن التركية، وراح زعيم "حزب السعادة" يتحدث دون مواربة عن تركيا التي حولها أردوغان إلى "إمبراطورية الخوف".
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