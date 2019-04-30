هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو.. ومقتل قس و4 آخرين

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انفجار - ارشيفية
نقلت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، عن وكالة الأنباء الفرنسية، وقوع هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو، مشيرة إلى أنه أسفر عن 5 قتلى بينهم "قس". ويأتي الحادث بعد 3 أيام فقط على قتل ستة أشخاص بينهم خمسة معلمين مساء الجمعة على أيدي جهاديين في منطقة كولبيلوجو، وقال مصدر أمني لـ"فرانس برس": "هاجم جهاديون بلدة مايتاوجو قرب منطقة كومين يانجا وقتلوا خمسة معلمين". وأضاف المصدر "أن أربعة معلمين قتلوا في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 17،00 على مدرسة البلدة في حين توفي خامس أصيب بجروح بالغة بعد ساعات".
ومن المقرر أن تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأسبوع المقبل، جولة إفريقية تشمل 3 دول بمنطقة الساحل في غرب القارة، خلال الفترة من الأول حتى الثالث من مايو المقبل. وذكرت نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر أن المستشارة الألمانية ستلتقي خلال جولتها رؤساء الدول الثلاث، كما ستتفقد
ومن المقرر أن تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأسبوع المقبل، جولة إفريقية تشمل 3 دول بمنطقة الساحل في غرب القارة، خلال الفترة من الأول حتى الثالث من مايو المقبل.
وذكرت نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر أن المستشارة الألمانية ستلتقي خلال جولتها رؤساء الدول الثلاث، كما ستتفقد القوات الألمانية في مدينة "غاو" بمالي التي تواجه تصاعد الهجمات الإرهابية.
??#عاجل|وكالة الأنباء الفرنسية:5 قتلى في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو#eXtranews
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