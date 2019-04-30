العراق: عمليات أمنية لتطهير 3 محافظات

أعلن قائد عمليات كركوك اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية كبيرة لتطهير جبال حمرين على حدود محافظات كركوك ديالى صلاح الدين.

وقال حربية في بيان، وفق وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، إنها "تمت المباشرة عملية أمنية لتطهير سلسلة جبال حمرين عبر أربع محاور بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، وبمشاركة فرق الشرطة الاتحادية، ومحور الشمال للحشد الشعبي، وبإسناد طيران الجيش، والقوه الجوية العراقية، وطيران التحالف الدولي".

وأشار إلى أن، العملية تهدف للقضاء على مخابئ داعش، ودك أبرز معاقله التي يختبئ بها في جبال حمرين، ويهدد حدود المحافظات الثلاث.