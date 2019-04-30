أمجد طه: قتل تركيا لـ"زكي" يشبه ما فعلته إيران بأبناء الأحواز وقطر بالآلاف من أبنائها

تساءل الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه لماذا تواجد عزمي بشارة في زنزانة تعذيب البطل الشهيد زكي مبارك في تركيا؟".

وتابع "لماذا اتصل غانم الكبيسي بالعميد محمد راشد عيد العوامي وطلب منه اخذ عبدالله حمد بطي وخليفة نجيب السادة(جميعهم يحمل جواز دبلوماسي لنظام قطر)لزيارة ومحاولة شراء زكي".

ومضى "وفشلوا فقامت تركيا تقتل سجين".

وشبه "قتل تركيا للفلسطيني زكي مبروك، بما فعلته إيران بأبناء الأحواز، وقطر بالآلاف من أبائها"

وكتب أمجد طه، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تابعها "على طريقة داعش قام أردوغان بخطف ابن فلسطين وتحت التعذيب استشهد البطل زكي مبارك في زنزانة تركيا"، وذلك عبر هاشتاج "تركيا تقتل سجين".

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وتابع: "كما فعلت إيران بأبناء الأحواز وما فعل نظام قطر بخطف الحياة من 6 آلف قطري بعد تجريدهم من جنسياتهم".

واختتم تغريدته بالقول: "لهذا قلت كلهم وجوه مختلفة لحذاء واحد"

وجه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه رسالة للإعلام العربي بشأن مليشيات الحوثي، ودولة تركيا.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "اليمن العربي": "إلى إعلامنا العربي حفظك الله: تركيا التي تحتل أراضي عربية وترسل الإرهابيين والأسلحة لليبيا وتبين أن الحوثي يستثمر فيها والهاربين من العدالة في مصر والإمارات والسعودية يتواجدون فيها".

وتابع: "تركيا تقتل سجين خطفت ابن فلسطين وقامت بتعذيبه وتحت التعذيب استشهد".