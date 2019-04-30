الجيش يتقدم نحو طرابلس والميليشيات تتقهقر

أكد المتحدث باسم الجيش في ليبيا العقيد أحمد المسماري، أن قوات الجيش تواصل تقدمها نحو العاصمة طرابلس.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين "طهرنا محيط طرابلس وبدأنا التقدم نحو وسط المدينة، قواتنا تتقدم في أغلب محاور طرابلس، ونسير وفق خطة عسكرية محكمة في عملية تحرير طرابلس"، مشيراً إلى أن العمليات تتركز في محور اليرموك - صلاح الدين.

وأوضح المسماري، بحسب ما نقل عنه موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن طائرات القوات الجوية استهدفت تمركزات المجموعات المسلحة في مناطق التكبالي والسواني والكريمية.

Advertisements

وقال "نقاتل ميليشيات من تحالف تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي في طربلس وقد بدأت هذه القوات بالانهيار"، مضيفاً أن هناك مبالغ طائلة تقارب المليار دولار صُرفت على الإرهابيين بطرابلس.

ولفت إلى أن قوات الجيش "لديها عقيدة واحدة وهي الحفاظ على الوطن ووقف التدخلات الخارجية بشأن ليبيا، الجيش الوطني الليبي سيحمي المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس".

وطالب المسماري، المجتمع الدولي باحترام السيادة الليبية ووقف التدخلات القطرية والتركية، قائلاً "إن شركة الخطوط الأفريقية في طرابلس نظمت رحلات جوية سرية إلى إيران".