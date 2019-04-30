كاتب خليجي يكشف حقيقة انتحار الفلسطيني زكي مبارك في سجون أردوغان

استغرب الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير "العين الإخبارية"، من إعلان تركيا العثور على جثة الفلسطيني زكي مشنوقا بباب الحمام، إذ لا يوجد حمام بزنزانته في الأساس.

وكتب النعيمي عبر حسابه على تويتر: "كيف وجد مشنوق بباب الحمام و الزنزانة لا يوجد لحمامها باب #تركيا_تقتل_سجين".

وأعاد النعيمي نشر تغريدة الأناضول التي تثبت اعلان تركيا أن الفلسطيني المتهم بالتجسس، فارق الحياة انتحارا بباب الحمام.. ننشرها فيما يلي: "عاجل | النيابة العامة التركية: الموقوف "زكي ي. م. حسن" بتهمة #التجسس لصالح #الإمارات وُجدَ مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية وذلك في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الأحد".