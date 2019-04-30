زعيم داعش يظهر مجدداً بعد خمس سنوات في فيديو دعائي

ظهر زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الاثنين، مجدداً بعد خمس سنوات من الإختفاء، في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق "تليغرام".
وفي الفيديو الذي يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعاً منديلاً أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.
وليس واضحاً تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر.
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