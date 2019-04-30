عاجل.. المجلس العسكري بالسودان يكشف نتائج حواره مع قوى التغيير

كشف المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، عن نتائج الحوار الذي عقد اليوم الإثنين، مع قوى التغيير .

وقال المجلس، أن الحوار مع قوى التغيير كان إيجابياً .. مشيراً إلى انه تم التفاوض مع لجنة قوى إعلان الحرية حول النقاط الخلافية بين الجانبين .

وأضاف المجلس، أن الرؤى التي قدمتها الأحزاب السياسية تم استكمال دراستها وسنعرضها على الرأي العام لاحقا .