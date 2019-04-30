شكرا لقرائتكم خبر عن «كتاب المقاومة».. كيف تدير سفارات «الملالي» شبكة التجسس والقتل؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

يناقش المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مكتب التمثيل الأمريكي (NCRI-US)، غداً (الأربعاء) خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إصدار كتاب جديد بعنوان «مبعوثو إيران للإرهاب.. كيف تدير سفارات الملالي شبكة التجسس والقتل».

ويسلط المجلس الضوء على التفاصيل التي يحويها الكتاب حول دور وزارة المخابرات والأمن الإيرانية (MOIS)، ووزارة الخارجية في تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، خصوصاً ضد المعارضين الإيرانيين في الولايات المتحدة وأوروبا. ويوضح تفاصيل عملية صنع القرار للعمليات الإرهابية والتستر عليها، ودور المرشد الأعلى علي خامنئي، والوكالات المعنية، وعملية التنسيق للعمليات الإرهابية، كما يناقش المجلس العلاقة بين وزارة الأمن الداخلي وقوات الحرس (IRGC).

وكان العام 2018 شهد طفرة حادة في مؤامرات طهران الإرهابية على الأراضي الغربية، من الولايات المتحدة إلى فرنسا وألبانيا، ويوجد دبلوماسي إيراني بسجن في بلجيكا حالياً، فيما طُرد خمسة دبلوماسيين من قبل دول أوروبية، وسُجن العديد من عملاء وزارة المخابرات، من بينهم 2 في الولايات المتحدة، جميعهم بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.