السعودية الثالثة عالميا في الإنفاق العسكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تقدمت السعودية على فرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا في الإنفاق العسكري لعام 2018، ودخلت بين الخمسة الكبار على مستوى العالم، بعد أن احتلت المركز الثالث خلف أمريكا والصين، وفق تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وكشف تقرير المعهد أن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، مدفوعا بشكل رئيسي من الولايات المتحدة والصين والسعودية، حيث بلغ 8.1 تريليونات دولار في 2018 بزيادة 6.2%

عن العام الذي سبقه.

وشكلت الدول الخمس الأكبر «أمريكا، الصين، السعودية، الهند، وفرنسا» في العام الماضي مجتمعة 60% من الإنفاق العسكري العالمي، مما يعني أن نصيب كل فرد على مستوى العالم من المبلغ الإجمالي يصل إلى 239 دولارا.

اكتساح أمريكي

نما الإنفاق العسكري الأمريكي للمرة الأولى منذ عام 2010 بنسبة 4.6%، ليصل إلى 649 مليار دولار عام 2018، وبحسب التقرير فإن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من إجمالي الإنفاق بلغ 36%، ويترجم التفوق الأمريكي الكبير أنها أنفقت ما يقرب من إجمالي ما أنفقته الدول الثماني الكبار التالية لها في القائمة، ومع ذلك، فإن إنفاق الولايات المتحدة لا يزال أقل بنحو الخمس عن أعلى مستوى إنفاق لها الذي كان عام 2010،

وجاءت الصين في المركز الثاني بإنفاق عسكري يقدر بنحو 250 مليار دولار، أي ما يعادل 14%من الإنفاق العالمي، وارتفع إنفاق الصين بنسبة 5 % في عام 2018، وهو ما يمثل أدنى زيادة سنوية للصين منذ 1995 وهو ما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي.

تقدم آسيوي

ارتفع الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا سنويا بشكل لافت، وبلغ 507 مليارات دولار، وبات يمثل 28% من المجموع العالمي خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة 9.0 % فقط عام 1988. أي قبل 30 عاما.

وفي عام 2018، زادت الهند من إنفاقها العسكري بنسبة 3.1% ووصلت إلى 66.5 مليار دولار، فيما رفعت باكستان من إنفاقها العسكري بنسبة 11%، وهو مستوى النمو نفسه عام 2017، ليصل إلى 11.4 مليار دولار عام 2018.

وبلغ الإنفاق العسكري لكوريا الجنوبية 43.1 مليار دولار عام 2018 بزيادة 5.1 % مقارنة بعام 2017 وأعلى نسبة سنوية زيادة منذ 2005.

وسط وشرق أوروبا

حققت بلدان عدة في أوروبا الوسطى والشرقية زيادات كبيرة في نفقاتها العسكرية عام 2018. وارتفع في بولندا بنسبة 8.9 % ووصل إلى 11.6 مليار دولار، بينما ارتفع في أوكرانيا بنسبة 21 % ووصل إلى 4.8 مليارات دولار، كما زاد الإنفاق من بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا «تراوحت بين 18 و24%» في عام 2018.

وقال الباحث البارز في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بيتر ويزيمان «الزيادات في أوروبا الوسطى والشرقية ترجع إلى حد كبير إلى تصورات متزايدة حول تهديد روسيا، هذا على الرغم من أن الإنفاق العسكري الروسي انخفض خلال العامين الماضيين».

تراجع روسي

وفقدت روسيا عام 2018 موقعها بين الدول الخمس الأكثر إنفاقا على التسلح، في حين وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى أعلى مستوى له ليبلغ 1,8 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2,6% عن 2017.

وأشار التقرير السنوي لمعهد «سيبري» الدولي لأبحاث السلام إلى أن إنفاق روسيا العسكري عام 2018 بلغ 61,4 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 3,5% عن مؤشر 2017. وبذلك تكون روسيا قد تراجعت للمرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر إنفاقا على السلاح في العالم، بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة عام 2017 وراء الولايات المتحدة والصين والسعودية، متقدمة على الهند وفرنسا.

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وقال مسؤول برنامج الأسلحة بالمعهد، أود فلوران، إن «الزيادة في الإنفاق الأمريكي تعود إلى تنفيذ برامج جديدة لشراء الأسلحة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ابتداء من عام 2017».

حصة الإنفاق العسكري العالمي لأكبر 15 دولة عام 2018

أمريكا 36%

الصين 14%

السعودية 3.7%

الهند 3.7%

فرنسا 3.5%

روسيا 3.4%

بريطانيا 2.7%

ألمانيا 2.7%

اليابان 2.6%

كوريا الجنوبية 2.4%

إيطاليا 1.5%

البرازيل 1.5%

أستراليا 1.5%

كندا 1.2%

تركيا 1.0%

البقية 19%