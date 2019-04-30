والد التلميذ الذي عثر على جثته بالمحمدية: نعيش حالة صدمة ونجهل أسباب وفاة عبد الصمد-فيديو

تصوير: حسام أديب

طالب والد عبد الصمد، الشاب الذي عثر على جثته أول السبت، بالمحمدية، في عمارة مهجورة ببني يخلف، من السلطات الكشف عن حقيقة وفاة ابنه.

وقال والد الضحية في حديثه مع “اليوم 24″، إنه “من المفترض أن ابني كان يصور فيلما رفقة تلاميذ آخرين، لهذا يجب أن نشاهد تلك الصور، من الممكن من خلالها أن نعرف كيف سقط”.

وتابع المتحدث “يجب على الدرك أن يخبرنا حقيقة وفاة عبد الصمد، فنحن لا نعرف أي شيء، ونعيش في صدمة”.

هذا، وأكد أحد أقرباء الهالك، أن عائلة عبد الصمد يجهلون سبب وفاته، “هل سقط أم قتل؟”.

Advertisements

إلى ذلك، استنفر حادث العثور على جثة التلميذ عبد الصمد السلطات بالمحمدية، أمس السبت، داخل عمارة مهجورة ببني يخلف بالمحمدية.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك كان رفقة تلميذين آخرين بالعمارة المهجورة، يصورون فيلما وثائقيا، وكان الهالك يتابع دراسته بمستوى الباكالوريا.

وحسب مصادر “اليوم”، فإن البحث لازال جاريا في الموضوع لمعرفة ملابسات وفاته.