كيف علّقت واشنطن على ظهور البغدادي في مقطع فيديو؟

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 12:53 صباحاً - قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية إن واشنطن تعمل بشكل مستقل على التحقق من صحة مقطع الفيديو الذي نُشر لزعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي.

ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن سكوت راولينسون قوله في أول تعليق أمريكي على ظهور البغدادي في شريط مصور: "حاليا، نحن نعمل للتأكد بشكل مستقل من صحة المقطع الذي نُشر اليوم ويدعون ظهور أبو بكر البغدادي فيه".

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وتابع المتحدث باسم التحالف قائلا: "سنستمر بدعم القوات التابعة لشركائنا في مهمة هزم داعش بشكل نهائي، والتي تتضمن استهداف قدرتهم المالية التي تمول: عملياتهم وتجنيد أفرادهم وتنسيق هجمات متطرفة عنيفة".

وكانت مؤسسة الفرقان التابعة لتنظيم الدولة (داعش) بثت، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً يظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، لأول مرة منذ ظهوره في الموصل عام 2014، وبعد عدة روايات عن إصابته أو مقتله.

وهذا الظهور للبغدادي هو الأول منذ تمكن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من القضاء على "دولة الخلافة" في مارس الماضي، وسقوط معقله الأخير في منطقة الباغوز شمال شرق سوريا، التي أسسها عام 2014 بعد سيطرته على أراض في العراق وسوريا.