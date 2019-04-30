رئيس الوزراء اليمني يشيد بجهود مشروع “مسام” لنزع الالغام في اليمن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:41 صباحًا, 30 أبريل 2019 م المناطق - وكالات أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالجهود الكبيرة والتضحيات العظيمة التي يقدمها الأشقاء في مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” ، والدعم غير المحدود من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن مساندة المملكة العربية السعودية لليمن وشعبها، وقيادتها لتحالف دعم الشرعية، لإنقاذ اليمنيين من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران ضمن مشروعها التوسعي في المنطقة، سيظل محفورًا في أنصع صفحات التاريخ العروبي ومتجذرًا في ذاكرة الشعب اليمني المتطلع للعيش الكريم في ظل دولة اتحادية مدنية عادلة.

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