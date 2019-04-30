القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الثلاثاء 2019.4.30 02:03 صباحا بتوقيت أبوظبي 43 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> تركيا تزعم أن الفلسطيني زكي مبارك انتحر، لكن منذ متى تسمح السجون بوجود حبال أو آلات حادة؟!

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كانت هذه تفاصيل خبر دلائل تُكذب ادعاءات أردوغان.. السجين الفلسطيني قُتل ولم يَنتحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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