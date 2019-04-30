مصدر موثوق بالمجلس العسكري السوداني ينفي لـ"العين الإخبارية" أي محاولة لفض الاعتصام

نفى مصدر موثوق بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني لـ"العين الإخبارية" أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وكانت أنباء قد أفادت في وقت سابق بمحاولة قوات أمن سودانية إزالة المتاريس من محيط الاعتصام، وهو ما أدى إلى تصدي المحتجين لهذه المحاولة.

وأشار بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين، إلى أن هناك محاولات من جهات أمنية لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، داعياً المعتصمين إلى ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها.

يأتي ذلك فيما طالب المجلس العسكري الانتقالي بضرورة عودة الحياة الطبيعية ومواجهة الانفلات الأمني، حرصاً على أمن السودان وسلامة مواطنيه.

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ورصد المجلس عدداً من الظواهر وحالات الانفلات التي تهدد السلامة العامة والأمن والاستقرار تتمثل في تفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة ولا تقع عليهم مسؤولية هذا الأمر، وعمليات نهب وسلب للممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف المجلس أن هناك اعتداءات بالضرب وغلق الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية، وأخذ الحقوق باليد واتباع أسلوب الضغط بدلاً من الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع.

كما سلط المجلس العسكري الضوء على عمليات التحريض والاستفزاز لمنسوبي القوات النظامية بالألفاظ والعبارات غير اللائقة عبر المنابر، ومنع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة.

وحذر المجلس من الرد بقوة وعدم التهاون في حسم هذه الظواهر والتصرفات التي تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.