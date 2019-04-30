الان تتابع استقالة نائب المدعي الأمريكي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قدم رود روزنشتاين نائب المدعي العام الأمريكي باستقالته للرئيس دونالد ترامب، حسبما أفادت شبكة “اي بي سي نيوز” الأمريكية.
وقال في استقالته التي بعثها لترامب: «ممتن لك على هذه الفرصة التي أتيحت لي لتقديم الخدمة.. والفكاهة التي تخللت محادثاتنا الشخصية”.
من جانبه أشاد المدعي العام الأمريكي ويليام بار بفترة روزنشتاين التي قضاها وخدمته التي استمرت 30 عاما في مختلف المستويات بالنظام القضائي، قائلا إنها “لا مثيل لها”.
وتعد استقالة المسئول الأمريكي بمثابة ضربة ستؤدي لاضطراب في السلك القضائي باعتباره المسئول الثاني بوزارة العدل، خاصة وأن الاستقالة تأتي بعد فترة قصيرة من الكشف عن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
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