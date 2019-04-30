الولايات المتحدة تتعهد بجلب زعيم «داعش» وتقديمه للعدالة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الاثنين)، بجلب زعيم تنظيم داعش الإرهابي وتقديمه إلى العدالة. تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الاثنين)، بجلب زعيم تنظيم داعش الإرهابي وتقديمه إلى العدالة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: «اطلعنا على التسجيل الذي نُشر للبغدادي اليوم، وسنقوم بمراجعة هذا التسجيل وتحليله لتأكيد صحته». وأكدت الخارجية الأمريكية أن المعركة ضد داعش لم تنته بعد، مشيرة إلى أن هزيمة التنظيم الإرهابي على الأرض في العراق وسورية كانت بمثابة ضربة استراتيجية ونفسية للتنظيم. وأضافت: «التحالف الدولي سيواصل ممارسة الضغط لضمان هزيمة داعش ولتقديم قادتهم الى العدالة».



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