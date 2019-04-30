شكرا لقرائتكم ابن الفلسطيني القتيل بتركيا: أطلب لجنة دولية تحقق بمقتله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب يوسف زكي مبارك، ابن المواطن الفلسطيني زكي مبارك، الذي قالت تركيا إنه انتحر في سيليفري غرب اسطنبول، بلجنة دولية تحقق في مقتل والده.

وقال في مقابلة مع "العربية"، الاثنين: أطالب بتشكيل لجنة طبية تضم طبيباً فلسطينياً أميناً لتشريح جثة أبي وتبيان الحقيقة.

إلى ذلك، شكك بالرواية التركية، مؤكداً أن والده لم ينتحر، متهماً الأمن التركي بقتله.

كما قال: "أبي سافر إلى تركيا بحثاً عن لقمة العيش، ليبني لنا مستقبلاً، وقد فوجئنا باعتقاله منذ الرابع من أبريل، وصدمنا أكثر بالتهم الباطلة التي وجهت إليه.

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وأكد أن كل ما جرى مسرحية، معتبراً أن "والده ذهب ضحية وكبش فداء في صراع سياسي، لتغطية تركيا على خيبتها"، بحسب تعبيره.

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وأضاف: "تواصلنا مع محامي والدي، وأكد لنا أن محاكمته غداً الثلاثاء، وسيخرج بكفالة، ولقد كان والدي متيقناً من خروجه، فلماذا ينتحر؟".

كما تساءل قائلاً: "أبي دكتور في العلوم السياسية، ورجل مثقف وواعٍ، فكيف يقدم على الانتحار؟!".

وختم مكرراً: "لا يمكن أن نصدق مسرحية انتحاره".