بوغدانوف يبحث مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوضع في ليبيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ ودول ​إفريقيا​، نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​ الوضع في ​ليبيا​ مع وزير الخارجية في ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة.

وأوضحت وزارة ​الخارجية الروسية​، في بيان صدر في أعقاب اتصال هاتفي بين بوغدانوف وسيالة، أن المسؤول الليبي قدم خلال المكالمة رؤيته وأفكاره حول تطورات الوضع العسكري والسياسي في ليبيا.

بدوره، أكد الجانب الروسي "على موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسلامة أراضي وسيادة ليبيا، والطرق الدبلوماسية لتسوية الأزمة في ليبيا بمساعدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ​غسان سلامة​".

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وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الليبي.

جدير بالذكر أن ​الجيش الليبي​ بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ أطلق في بداية نيسان الحالي عملية عسكرية في محيط العاصمة ​طرابلس​.

وتطالب حكومة الوفاق حفتر بوقف زحف قواته على طرابلس وعودتها إلى مواقعها.