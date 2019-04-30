البنتاغون يصدق على إرسال 320 جنديا إضافيا إلى الحدود مع المكسيك

صدق البنتاغون الأميركي على إرسال 320 جنديا إضافيا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
وكان المتحدث باسم وزير الدفاع بالوكالة تشارلز سامرز قد أنه من المتوقع أن يوافق وزير الدفاع باتريك شاناهان على الاقتراح، الذي تم تطويره استجابةً لنداء من وزارة الأمن الداخلي للحصول على مساعدة عسكرية إضافية.
يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد طالب بوقت سابق لإقامة جدار على الحدود مع المكسيك ثم هدد بإغلاق الحدود ونشر جنود عليها.
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