نائب وزير العدل الأميركي يقدم استقالته على أن يترك منصبه في 11 أيار المقبل

ذكرت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" أن نائب وزير العدل الأميركي رود روزنستين قدم استقالته للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على أن يترك منصبه في 11 أيار المقبل. وأوضحت الصحيفة أن "روزنستين أنهى عامين مضطربين حاول فيهما تثبيت العلاقة بين ​وزارة العدل​ و​البيت الأبيض​".

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