سلطات إندونيسيا تقرر نقل عاصمتها خارج جزيرة جاوة

أعلن وزير التخطيط التنموي في ​إندونيسيا​ بامبانج بروجونيغورو، أن الرئيس ​جوكو ويدودو​ قرر نقل عاصمة البلاد خارج جزيرة جاوة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بروجونيغورو تأكيده أن الموقع الجديد للعاصمة لم يحدد بعد، لافتا إلى أن العملية يمكن أن تستغرق عشر سنوات.

يشار إلى أن عاصمة إندونيسيا الحالية هي مدينة ​جاكرتا​ الواقعة في جزيرة جاوة، التي تعد من الجزر الأكثر اكتظاظا بالسكان في ​العالم​.