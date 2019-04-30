محمد علي الحوثي: بومبيو يمثل سياسة البيت الأبيض الذي رفض قانون الكونغرس

أكد رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يمثل سياسة إدارة البيت الأبيض، التي رفضت قانون الكونغرس بإيقاف الدعم للتحالف العربي في اليمن ووقع رئيسها دونالد ترامب على الفيتو ضده".
ولفت إلى أن "أي تصريح هو يخدم الأهداف الرافضة لإيقاف العدوان على اليمن ومحاولة حثيثة لاستمراره لاستمرار الأموال الخليجية في تدفقها للخزينة الأميركية كما هو معروف ومعلن من قبل ترامب".
واعتبر الحوثي أن "حديث بومبيو عن السلام تضليلاً وليس بجديد"، مشيراً إلى أنه "يتحدث من أسطوانة مشروخة بهدف تحسين صورته أمام السعوديين بعد تقاريره الاستخباراتية التي تؤكد إرهابيتهم والتي أدت لإقرار قانون جاستا".
ورأى أن تصريح بومبيو "يؤكد أن اجتماع رباعية العدوان كان من أجل التصعيد وليس من أجل السلام، وان لقاء المبعوث مع هانت كان استعراضيا فقط".
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