المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات تثبت الحكم بالمؤبد على تركي متهم في قضايا أمنية

ذكرت وكالة الأنباء ​الإمارات​ية الرسمية "وام" أن ​محكمة​ ​أمن الدولة​ بالمحكمة الاتحادية العليا رفضت الطعن المقدم من كل من "س.م.ع.ط"، عربي الجنسية 37 عاما، و"م.ع.أ"، تركي الجنسية 49 عاما، وثبتت عليهما حكما سابقا بالسجن لمدة 10 سنوات للأول و"المؤبد" للثاني كان قد صُدر بحقهما أمام محكمة استئناف.

و كانت محكمة استئناف ​أبوظبي​ الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهما بالتعاون مع التنظيمات الارهابية في ​سوريا​، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي "​جبهة النصرة​ و​أحرار الشام​" الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا.

يذكر أن ​السلطات التركية​ كانت قد ألقت القبض على إماراتيين بتهمة ​التجسس​ لصالح الإمارات.