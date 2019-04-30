تعهدت ​واشنطن​ بتعقّب قادة ​تنظيم داعش​ الطلقاء وانزال الهزيمة بهم، وذلك بعد ظهور زعيم التنظيم ​أبو بكر البغدادي​ في شريط فيديو للمرة الأولى منذ خمس سنوات. وأعلن متحدث باسم ​الخارجية الأميركية​ ان التحالف الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ ضد التنظيم المتطرف سيقاتل في كل أنحاء ​العالم​ ل"ضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الارهابيين واحضار القادة الذين لا يزالون طلقاء امام العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاميركية تتعهد بمحاسبة قادة داعش لضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الارهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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