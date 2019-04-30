ترامب: وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو بايدن الساذج

إعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو بايدن الساذج"، مضيفا:"أنا هنا بسبب بايدن وباراك أوباما، لأنهما لم يقوما بعملهما، والآن لديكم ترامب الذي يقوم بكل ما هو لازم".
وقبل ايام أعلن بايدن رسميا دخوله السباق الرئاسي لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي، منتهجا سياسة تعتمد المواجهة المباشرة مع ترامب الذي يتهمه بإهمال القيم الأساسية التي تميز الولايات المتحدة.
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