ترامب: وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو بايدن الساذج

إعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء ​جو بايدن​ الساذج"، مضيفا:"أنا هنا بسبب بايدن و​باراك أوباما​، لأنهما لم يقوما بعملهما، والآن لديكم ترامب الذي يقوم بكل ما هو لازم".

وقبل ايام أعلن بايدن رسميا دخوله ​السباق الرئاسي​ لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي، منتهجا ​سياسة​ تعتمد المواجهة المباشرة مع ترامب الذي يتهمه بإهمال القيم الأساسية التي تميز ​الولايات المتحدة​.