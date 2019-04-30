مخزومي: لأهمية العمل النقابي في حفظ حقوق الأطباء

أكد رئيس حزب الحوار النائب ​فؤاد مخزومي​ في كلمة له خلال العشاء السنوي الذي نظمه قطاع "حوار الأطباء" على "أهمية ​العمل النقابي​ في حفظ حقوق الأطباء"، داعيا "​نقابة الأطباء​ إلى تفعيل العقلية المؤسساتية، ليس في عمل النقابة فحسب، بل في مختلف مؤسساتنا الوطنية، ففي زمن تتسارع فيه الإنجازات العلمية والتطور التكنولوجي لا يمكن أن تبقى انقساماتنا السياسية، سببا في شلل المؤسسات"، شاكرا لقطاع "حوار الأطباء" ورئيسه لعى الجهد الذي يبذلونه لجمع الأطباء وفتح باب الحوار، سبيلا لدفع السياسات الصحية والوقائية، إلى المستوى الذي يليق ب​لبنان​ وأهله".

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