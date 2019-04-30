وصفت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية الواقع الذي يعيشه ​لبنان​ بأنه "يشبه الدوران في حلقةٍ من الأخطار، داخليّة ذات طبيعة مالية - اقتصادية لم تعد تحتمل أي "مناطق رمادية" في المعالجات، وخارجيّة تنطلق من ارتباط "بلاد ​الأرز​" بالمواجهة المفتوحة بين ​واشنطن​ و​طهران​ عبر "​حزب الله​" وتحاول ​بيروت​ تَلمُّس "منطقةٍ آمنة" حيالها تقيها تشظياتٍ "تخترق" الخطّ الفاصل حتى الساعة بين الدولة والحزب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوساط سياسية للراي: الواقع الذي يعيشه لبنان يشبه الدوران في حلقة من الأخطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.