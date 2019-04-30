حرفوش: بوجودي على رأس الاتحاد لن اسمح لأي كسارة او مرملة ان تعمل في منطقة جزين

أعلن رئيس اتحاد بلديات جزين، ​خليل حرفوش​ ان الفضل يعود للاتحاد في اقفال الكسارة في جزين، والادعاء على المتعهد الذي يمثل امام القضاء، مشيرا الى ان موقعه السياسي يستخدمه لصالح جزين، كاشفا ان الاتحاد وضع قيودا عل المشاريع السكنية الكبيرة والمجمعات السكنية للحفاظ على الطابع التراثي لمنطقة جزين ولمنع التشوهات البيئية، وليس على خلفيات طائفية وذلك لعدم تهجير اهل المنطقة الذين تهجروا بالحرب، مرة جديدة خلال زمن السلم، مؤكدا ان انشأنا لجنة فنية في الاتحاد لمساعدة ​التنظيم المدني​ الذي لا يملك الامكانيات الفنية لمعالجة طلبات ​البناء​ ل 28 بلدة في منطقة جزين، ولم يكن هدفنا في الاتحاد الحلول مكانه، لا كانت اللجنة الفنية اداة مساعدة للتنظيم المدني وبموافقة منه.

ولفت حرفوش في حديث تلفزيوني، الى ان ما يتداول عن ان موقع ​كفرفالوس​ مشوه، غير صحيح، فنحن ووقفنا بوج الكسارة وعملنا على شراء قسم من العقار، بواسطة الرهبنة المارونية، وهناك مفاجأة في هذا السياق للجزينيين سنبشرهم بها قريبا، مؤكدا ان "بوجودي على رأس الاتحاد لن اسمح لاي كسارة او مرملة ان تعمل في منطقة جزين، واوضح ان موضوع الحمصية ليس من صلاحية الاتحاد بل ​وزارة الزراعة​، التي اعطت الرخص بقطع الاشجار، ونحن من اوقفناه في الاتحاد وادعينا على المخالف وهو اليوم محال امام القضاء، مطمئنا الى ان جزين ستصبح منطقة محمية ونحن بالمرصاد لكل مخالفة ونحن نقمع المخالفات حين تحصل ولا يمكننا التحرك قبل وقوع المخالفة اما المخالفات فتحصل في كل ​لبنان​ ولكن الفرق في جزين اننا نتحرك بسرعة ونقمعها.

وأشار حرفوش الى ان الاتحاد نفذ 45 مشروعا من اصل 80 مشروعا وضعناها كهدف لانماء جزين والمحافظة على طابعها الثقافي والتاريخي، وذلك من ضمن الرؤيا الاقتصادية لجزين بالشراكة مع ​القطاع الخاص​ في حين ان موضوع ​النفايات​ نسعى لحله، وذلك من خلال السعي لانشاء معمل تخمير في جزين، والذي اجرينا مناقصة في ال 2012 لانشائه.