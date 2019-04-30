النشرة: أشغال على طريق برج الشمالي- الناقورة وفتح الطريق عبر مسلك واحد

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "احدى الشركات باشرت باشغال الحفر على طريق عام ​البرج الشمالي​ _ ​الناقورة​ مساء اليوم وستستمر لمدة يومين، وستبقى الطريق مفتوحة أمام السيارات عبر مسلك واحد مداورة".

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