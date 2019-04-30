أكدت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "​الموازنة​ المطروحة على جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم ليست الموازنة الحقيقية والنهائية، إذ إن وزير المال علي حسن خليل لا يريد أن يتحمل تبعات التدابير القاسية المفترض اتخاذها منفرداً، لذلك فقد سلّم لمجلس الوزراء موازنة اولية لكي تتحمل ​الحكومة​ مجتمعة تبعات أي تعديلات تمس المواطنين كافة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجريدة: خليل لا يريد تحمل تبعات التدابير القاسية المفترض اتخاذها منفرداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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