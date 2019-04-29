وزارة الدفاع الجزائريّة : تدمير حزامٍ ناسف في محافظة باتنة

وكالات - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، الإثنين 29 أفريل 2019، تدمير حزام ناسف جاهز للإستعمال عثر عليه داخل حقيبة بمحافظة باتنة شرقي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإكتروني اليوم، إن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني كشفت في إطار مكافحة الإرهاب أمس الأحد حقيبة ظهر تحتوي على حزام ناسف جاهز للإستعمال.
وأشارت إلى أن ذلك جاء إثر دورية بحث وتفتيش ببلدية واد الشعبة جنوب شرق باتنة، لافتة إلى تدمير الحزام بعين المكان.
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