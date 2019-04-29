"النقد الدولي" يتوقع توصل واشنطن وبكين لاتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري

قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى اتفاقية لإنهاء نزاعهما التجاري. والصين إلى اتفاقية لإنهاء نزاعهما التجاري. وأكدت لاجارد - خلال مشاركتها في إحدى المؤتمرات العلمية بالولايات المتحدة الأمريكية حسبما أوردت قناة "يورونيوز" الأوروبية - إمكانية أن تثمر المحادثات بين بكين وواشنطن عن التوصل إلى اتفاق تجاري.

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