الصحة الأمريكية: استمرار تفشي الحصبة مع تجاوز الإصابات 700 حالة هذا العام

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الاثنين، استمرار تفشي مرض الحصبة في الولايات المتحدة متجاوزا أكثر من 700 منذ بداية العام الجاري في 22 ولاية مختلفة.
وأشارت هيئة مراكز الحد من الأمراض والوقاية منها في بيان -نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- إلى أن أكثر من 500 شخص من الـ704 حالات التي تم تسجيلها لم يتم تطعيمهم، بينما تم حجز 66 من المصابين بالمرض في المستشفى.
وأضافت الهيئة أن نحو 400 حالة تم الإبلاغ عنها في مدينة نيويورك وضواحيها،
وذكرت الصحيفة أن مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا جنوب غرب أمريكا تشهد تفشيا للحصبة يتنامى سريعا، مشيرة إلى أن مئات من طلاب الجامعة الذين يعتقد أنهم تعرضوا للعدوى ولا يمكنهم إثبات تلقيهم للتطعيم، طُلب منهم أن يطبقوا حجرا صحيا على أنفسهم في المنازل.
وقالت الصحيفة إن عدد حالات الإصابة
وأكد روبرت ريدفيلد، مدير هيئة مراكز الحد من الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من 94% من الأمريكيين يطعمون أطفالهم ضد الحصبة والأمراض الأخرى، موضحا أن الهيئة تعمل للوصول إلى النسبة الصغيرة من المترددين من تلقي اللقاح، محذرا من أن نحو 100 ألف طفل في أمريكا تحت سن الثانية لم يتم تلقيحهم ما يعني أنهم عرضة للإصابة بالحصبة في هذا التفشي.
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