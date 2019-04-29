مصرع 5 مواطنين وإصابة 81 بسبب عواصف كربلاء والنجف

أعلنت وزارة الصحة العراقية وفاة خمسة مواطنين وإصابة 81 آخرين بسبب العواصف الترابية في محافظتي كربلاء والنجف. ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان قوله إن :" خمسة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 81 آخرين نتيجة المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان قوله إن :" خمسة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 81 آخرين نتيجةالعاصفة الترابية محافظتي كربلاء والنجف".

ودعت وزارة الصحة "بتجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان وارتداء الكمّامات او وضع قطعة قماش مبللة على الفم والأنف والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية في حال ظهور أعراض الاختناق".

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