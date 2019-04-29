عائلة زكي يوسف مبارك ترفض الرواية التركية عن انتحاره

علاء المشهراوي (غزة)

طالبت عائلة الفلسطيني زكي يوسف مبارك حسن الذي اعتقلته السلطات التركية، أمس، بلجنة تحقيق دولية في مقتله، بعد إعلان أنقرة أنه انتحر داخل زنزانته.

واتهم نجله يوسف زكي الأمن التركي بقتل والده، وقال: «كل ما جرى مسرحية»، مشدداً على أن والده ذهب ضحية، لتغطية تركيا على خيبتها. وأضاف: «تواصلنا مع محامي والدي، وأكد لنا أن محاكمته غداً (اليوم) الثلاثاء، وسيخرج بكفالة، ولقد كان والدي متيقناً من خروجه، فلماذا ينتحر؟». وتساءل قائلاً: «أبي دكتور في العلوم السياسية، ورجل مثقف وواعٍ، فكيف يقدم على الانتحار؟!».

وكانت السلطات التركية قد تحدثت عن انتحار زكي مبارك شنقاً بحزامه في سجن سيليفري بإسطنبول، إلا أن عائلته أصرت على أنه قتل تحت التعذيب داخل سجنه، وطالبت بتحقيق دولي. وأثيرت تساؤلات حول الآلية التي تمّت بها عملية الانتحار، خاصة أنّه من المعروف أنّ السجون لا تترك بالتأكيد أي أحزمة أو حبال أو آلات حادة أو مواد ووسائل تسمح بالقتل أو تساعد على الانتحار. كما ينص القانون التركي على ضرورة إجراء فحوص طبية يومية للمحتجزين.

وشجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي مبارك حتى الموت. وطالبت بتدخل أممي في التحقيقات. وأشارت إلى أن السلطات التركية أوقفته بتهمة التجسس لصالح الإمارات من دون أي أدلة، وللتغطية على جريمة التعذيب أعلنت موته منتحراً في مكان توقيفه في أحد السجون. وطالبت المقرر الخاص بالتعذيب بإرسال لجنة من الأمم المتحدة لفحص الجثمان، وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها، ودفن الجثة من دون إجراء تشريح أممي محايد. وأشارت إلى أن حالات التعذيب حتى الموت تكررت بسجون تركيا، وقام برصدها وتسجيلها عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية.

وكان زكي مبارك، اعتقل من قبل السلطات التركية يوم 22 أبريل، بزعم التجسس لصالح الإمارات، وهو من سكان قطاع غزة، وقد أقام في رام الله بعد خروجه من غزة عام 2007، قبل أن يتقاعد، ويغادر خارج فلسطين. ووصف القيادي في حركة «فتح» أيمن الرقب إقدام تركيا على اعتقال شابين فلسطينيين على أراضيها، ومن ثم اتهامهما بالتجسس، بأنه دليل على ارتباك وضحالة المخابرات التركية. وانتقد في تصريحات لـ«الاتحاد» الصمت الفلسطيني الرسمي، وقال: «لا يهرب الفلسطيني من غزة سوى ليبحث عن لقمة عيش أو مكان آمن، ومحاولة توريط الفلسطينيين في حرب المحاور خطوة غبية سوف تلحق الضرر والعار بمن يستخدمها».

وقال القيادي البارز بحركة فتح غسان جاد الله لـ«الاتحاد»: «إن من يمتهن الكذب لا يتغير، وليس له سوى ممارسة الكذب، لأنه يدرك تماماً بأن الكذب قضيته الأولى، فهو لا يتوانى من الادعاء والتأويل، والكارثة أنه يكذب ويصدق كذبته». وأضاف: «إن الأكثر كارثية عندما تتحول مؤسسات بأكملها للعمل في مهنة الكذب، وهكذا حوَّلت المنظومة الأمنية والإعلامية لأردوغان مؤسسات تركيا العريقة لتدور في فَلك الكذب، وتنتقل من مربع المهنية والحيادية إلى وسائل الإعلام الصفراء».