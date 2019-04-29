جوتيريش يشجب موجة التعصب بعد اعتداءات على أماكن عبادة

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، بـ"موجة التعصب" التي تضرب العالم، عبر سلسلة هجمات على أماكن عبادة، داعياً إلى الوقوف في وجه الكراهية التي تحرّكها.

وأكد جوتيريش، في بيان، أن "على العالم أن يتخذ إجراءات للقضاء على معاداة السامية، والكراهية المعادية للمسلمين، واضطهاد المسيحيين، وكل أشكال العنصرية الأخرى وكره الأجانب والتمييز والتحريض على الكراهية".

وتابع، ذاكراً الهجومين هذا الأسبوع على كنيس في الولايات المتحدة وعلى كنيسة بروتستانتية في بوركينا فاسو، "مسلمون يقتلون في مساجدهم، وتدنس أماكنهم الدينية، يهود يقتلون في الكنس، وشواهد قبورهم تلطخ بالصليب المعقوف؛ مسيحيون يقتلون عند أدائهم الصلاة، وكنائسهم تحرق مراراً: هذه الأحداث باتت تتكرر كثيراً".

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وأضاف أن "أماكن العبادة، بدل أن تكون محطات للسلام كما يفترض بها أن تكون، باتت أهدافاً".

ورأى الأمين العام أن "المعركة ضد الكراهية والتطرف" تمر حالياً "بلحظة مفصلية"، خاتماً بالقول إن "الكراهية تهديد لكل العالم. ولذا، على كل العالم المشاركة" في مكافحتها "معاً".

والتزم مجلس الأمن الدولي، الذي تتولى ألمانيا رئاسته الدورية في أبريل، دقيقة صمت، اليوم الإثنين، على أرواح ضحايا اعتداءي الكنيس في الولايات المتحدة والكنيسة في بوركينا فاسو.