كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "90+".. قناة تتحدى ديكتاتورية أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مؤسسة "دويتشه فيله" الألمانية، وبالتعاون مع ثلاث مؤسسات إعلامية دولية أخرى قناة باللغة التركية على موقع يوتيوب تهدف إلى "تعزيز حرية التعبير والإعلام في تركيا".

وأفاد تقرير نشرته المؤسسة الألمانية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن القناة ستكون مشتركة بين "دويتشه فيله" الألمانية، و"بي بي سي" البريطانية، و"فرانس24" الفرنسية ومؤسسة "صوت أمريكا" الأمريكية.

ومن المقرر أن تعمل القناة الجديدة "90+"، نسبة إلى رمز الهاتف الدولي لتركيا، على "تغطية مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والسياسية على شكل تقارير مصورة تحليلية ومقابلات"، بحسب إعلان المؤسسات الإعلامية الدولية الأربعة.