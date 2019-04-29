كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة وسقط في المنطقة المحاذية للقطاع، دون إيقاع أي إصابات في صفوف الإسرائيليين.

وقال موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، إن "صاروخاً أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة ساحل إسدود، دون إحداث أي إصابات أو أضرار".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن "الصاروخ الذي أطلق من شمال قطاع غزة سقط في منطقة غير مأهولة، حيث دوت صافرات الإنذار في المكان".

وخلال الأيام الماضية، فشلت أكثر من عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، رغم التهدئة المعلنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث سقطت عدد من الصواريخ داخل حدود القطاع.