سريع واد زم يعود بنقطة ثمينة أمام حسنية أكادير وينعش حظوظه من أجل البقاء

أنهى فريق حسنية أكادير الجولة 26 من البطولة الوطنية الوطنية الإحترافية بالتعادل السلبي صفر لمثله أمام ضيفه سريع واد زم، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب أدرار الكبير في أكادير.

وانتهت الجولة الأولى بين الفريقين بالتعادل السلبي صفر لمثله رغم المحاولات العديدة التي قام بها الخط الهجومي للغزالة السوسية حسنية أكادير عن طريق المهاجم كريم بركاوي وتامر صيام أمام الحارس محمد عقيد الذي تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه طيلة مجريات الشوط الأول.

وعرفت بداية الجولة الثانية مغادرة اللاعبرسفيان بوفتيني لأرضية الميدان بعد الإصابة التي تعرض لها من طرف رشيد أبوزهر لاعب فريق سريع واد زم في الدقيقة 38 كلفت هذا الأخير بطاقة صفراء من الحكم محمد بلوط.

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ومن جهته، ضيع فريق عبد القادر قاضي لاعب سريع واد زم ضربة جزاء تحصل عليها المهاجم المالي ديارا في الدقيقة 74 من الجولة الثانية، وذلك على إثر تدخل عماد كيماوي ضده داخل مربع العمليات.

وبهذا التعادل السلبي يكون فريق سريع واد زم قد أعاد الثقة لجماهيره وحافظ على حظوظ البقاء في القسم الأول من البطولة الوطنية الأحترافية بنسبة كبيرة، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، في حين حسنية أكادير يتشبت بالبقاء في المراكز الأولى برصيد 37 نقطة لضمان المشاركة في إحدى المنافسات الإفريقية.