مأزق الصحراء في مجلس الأمن

لن يحسم أمر القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء إلا يوم غد الثلاثاء، أي اليوم الأخير من عمر الولاية الحالية لبعثة المينورسو.
ولم تفض المفاوضات الجارية في كواليس الأمم المتحدة إلى توافق يسمح بالتصويت على القرار اليوم الاثنين، كما كان متوقعا، حيث تصر واشنطن على حصر ولاية البعثة في ستة أشهر بدل سنة، مع تمكين المبعوث الأممي، هورست كوهر، من عقد لقاءات مباشرة مع «الفاعلين» المحليين في مدن الصحراء، وجعل المينورسو أداة في خدمته في هذا المجال.
من جانبها، تصر جنوب إفريقيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، على إدراج مطلب البوليساريو، الخاص بإدانة ما تعتبره هذه الأخيرة انتهاكات مغربية للاتفاق العسكري، ضمن نص القرار.
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