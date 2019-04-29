تزامنا مع “حداد” الأطباء.. الدكالي: استثمرنا 16 مليار درهم ووظفنا أرقاما قياسية من الأطباء لتخفيف الاكتظاظ 

أكد أنس الدكالي، وزير الصحة، اليوم الاثنين بالرباط، أن وزارة الصحة عملت على الرفع من عدد المناصب المخصصة للأطباء والأطر شبه الطبية، للتخفيف من الاكتظاظ والضغط، على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضح الدكالي، في حديث له، على أثير الإذاعة الوطنية، أن هذه السنة عرفت تسجيل “أرقام قياسية في عدد الأطباء الذين تم توظيفهم”، مضيفا أنه “تم الرفع من مناصب الأطباء المقيمين والداخليين، مما سيسهم في التخفيف من الضغط التي تعرفه المستشفيات والمراكز الصحية”.

ولفت الدكالي أن المغرب يعرف إنجاز مشاريع عديدة في قطاع الصحة، حيث التزمت الوزارة باستثمار ما يناهز 16 مليار درهم في 80 مشروعا مختلفا، تشمل بنايات، ومستشفيات جامعية جديدة.

من جهة أخرى ، أكد وزير الصحة أن الوزارة قامت بفتح حوار قطاعي، مع مختلف نقابات قطاع الصحة، بما فيها النقابة المستقلة، موضحا أن هذا الحوار “تمت ترجمته في إطار الدورية التي تنص على الحوار الوطني والجهوي والإقليمي”.

وتابع المتحدث “على المستوى الوطني، فإن الحوار منظم في إطار لجان “تناقش مجموعة من القضايا، منها قضايا مرتبطة بوزارة الصحة، وبظروف العمل وبالمناصب المحدثة”.

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وفيما يخص المطالب المرتبطة بتحسين الدخل، أوضح الدكالي أن وزارة الصحة عازمة على مواصلة النقاش مع وزارة المالية، في ما يتعلق ببعض التعويضات، من قبيل تعويضات الحراسة الإلزامية، وذلك “لإيجاد حل في أسرع وقت”.

وبالنسبة للجانب المتعلق بالأجر، أوضح وزير الصحة أن هذه النقطة تندرج في إطار الحوار الوطني.

ويشار إلى أن الأطباء قطاع العام، خاضوا يوم الاثنين وقفة حداد أمام وزارة الصحة بالرباط، وذلك بعد تأكيدهم أن الدكالي “تنصل من مسؤولياته اتجاه مطالبهم، ورفض استقالاتهم التي وصلت إلى 1000 استقالة”.

كما أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب عن إضراب لأسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم الاثنين، لأطباء الداخليين بالمستشفيات الإقيليمة والجهوية.

كما أعلن طلبة الطب عن وقفة احتجاجية بكلية الطب الأسنان بالبيضاء الثلاثاء المقبل، ثم إعتصام بذات الكلية لمدة 24 ساعة، إضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى يوم الأربعاء والخميس ، فضلا عن إنزال طلبة الدار البيضاء بطنجة، في وقفة إحتجاجية مشتركة بتنسيق مع مكتب طلبة الطب بطنجة يوم الجمعة 3 ماي.