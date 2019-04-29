قبل مواجهة “الأسود”.. نجم الكوت ديفوار يغيب رسميا عن “الكان” بسبب تمزق في أربطة الركبة

تلقى منتخب الكوت ديفوار، منافس “أسود الأطلس” في المجموعة الرابعة لكأس إفريقيا للأمم، خبرا سيئا، اليوم الإثنين، وذلك بعد أن تعرض نجمه وقائد دفاعه، إيريك بايلي، مدافع فريق مانشستر يونايتد، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، في المباراة التي جمعت فريقه بتشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ستغيبه رسميا عن البطولة الإفريقية القادمة في مصر.

وأعلن النادي الإنجليزي، اليوم، في بلاغ رسمي، غياب اللاعب إلى غاية انتهاء الموسم، مع غيابه عن نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام شهر يونيو المقبل في مصر، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات التي خضع لها، تعرضه لتمزق في أربطة الركبة.

ومن المرتقب أن يخضع بايلي لعملية جراحية، ستغيبه عن “الكان”، وهو الأمر الذي يشكل “ضربة موجعة” لمنتخب “الفيلة” الذي يعول على عدد من نجومه البارزين، يتقدمهم إيريك بايلي في الخط الخلفي، مع التذكير بأن اللاعب نفسه سبق له وأن غاب عن المباراة الحاسمة التي جمعت “الفيلة” بـ”أسود الأطلس” والمؤهلة لمونديال روسيا، في العاصمة الإفوارية أبيدجان، للإصابة أيضا.

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وكان أولي سولسكاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد صرح بأن ” إصابة اللاعب بايلي بليغة، فاللاعب لم بقوى على المشي بعد أن تعرض لها، أنا لا أعتقد بأنه سيخضع لعملية جراحية عاجلة، لكن لا أظن بأنه سيعود للملاعب قبل الموسم المقبل”.

جدير ذكره، أن منتخب الكوت ديفوار سيواجه المغرب في المجموعة الرابعة من الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم – مصر 2019، وهي المجموعة التي تضم أيضا كل من جنوب إفريقيا وناميبيا.