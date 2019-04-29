القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، إنه عاين إطلاق صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وسقط في البحر، دون أن يتمكن من تحديد موقع سقوطه بعد، بينما أشارت تقديرات إلى أن الحديث عن تجربة صاروخية.
وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد سمع دوي انفجار في الساعة 21:00 شمالي قطاع غزة. كما أكد الجيش أن الصاروخ لم يسقط داخل إسرائيل، وإنما أطلق باتجاه البحر.
وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإن الجيش قد أكد، في أعقاب تقارير عن وقوع انفجار في المنطقة، أنه لم يسقط أي صاروخ في إسرائيل.
وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن الحديث عن تجربة صاروخية أجرتها حركة حماس على صاروخ طويل المدى خلال التدريبات.
يذكر أن تقارير إسرائيلية سابقة كانت قد تحدثت عن إجراء تجارب صاروخية في قطاع غزة من خلال إطلاقها باتجاه البحر.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد قال، قبل نحو أسبوع، إنه تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إلا أنه تبين أن الصاروخ وقع داخل القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر صاروخ غزي ينفجر في البحر؛ تقديرات إسرائيلية: تجربة صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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