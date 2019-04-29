فوز لأبناء اللد وخسارة لهـ. إكسال وأخاء الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أبناء اللد الفوز في مباراته الخارجية على هبوعيل مرمورق بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الرابعة من البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50 افتتح الفريق المضيف باب التسجيل، ثم في الدقيقة 60 أدرك اللاعب غوف غيارا هدف التعادل لصالح أبناء اللد، ثم في الدقيقة 70 حسم اللاعب هشام كيوان المباراة بهدف ثان لصالح الفريق اللداوي.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري ليقترب من ضمان بقاءه في الدرجة الممتازة لموسم إضافي.

وسيستضيف أبناء اللد في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل رمات هشارون يوم الإثنين المقبل.

خسارة بيتية لأخاء الناصرة

خسر فريق أخاء الناصرة مباراته البيتية أمام هبوعيل ريشون لتسيون بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الأول "استاد عيلوط".

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الضيف قبل دقائق معدودة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وسنحت أمام الفريق النصراوي فرصا تهديفية عديدة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

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وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 43 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري والأول في البلاي أوف السفلي.

وسيحل أخاء الناصرة في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل إكسال يوم الإثنين المقبل.

هـ. إكسال يخسر ويقترب من الهبوط

خسر فريق هبوعيل إكسال مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ليضع قدما ونصف في الدرجة الأولى بعد أول موسم له في الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه في الدقيقة 19، ثم خلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 90 تمكن هبوعيل رمات هشارون من حسم المباراة بهدف ثان لصالحه.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الفريق الكسلاوي عند 31 نقطة وهو يتذيل ترتيب لائحة الدوري، وهو يبتعد بفارق 8 نقاط عن المركز المؤهل للبقاء مع تبقي 3 مباريات على نهاية الموسم.

وسيستضيف هبوعيل إكسال في مباراته القادمة شقيقه أخاء الناصرة يوم الإثنين القادم.