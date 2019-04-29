انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظ سقطرى يهدد بإجراءت تمنع تشكيل حزام أمني إماراتي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 11:06 مساءً - هدد رمزي محروس، محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، في اجتماع عقده مع شيوخ ووجهاء المحافظة اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءت التي تمنع تشكيل حزام أمني في سقطرى.

وبحسب ما ذكر موقع "الخبر اليمني" قال رمزي محروس: إننا "سنتخذ إجراءاتنا لمنع تشكيل الحزام الأمني في سقطرى ووقف أي صراع في المحافظة"، في إشارة إلى الخطوات التي تتخذها الإمارات للسيطرة على الأرخبيل.

وأضاف: "لن نسمح لأي كان بتأسيس تشكيلات أمنية وعسكرية خارج السلطة المحلية".

Advertisements

وأشار إلى أن "تلك التشكيلات المسلحة تعمل على التفرقة وإثارة الصراعات، كما حصل في المحافظات الأخرى"، مشدداً على أنه لا يريد أن تكون سقطرى ساحة للصراعات، ولا بد أن تكون آمنة.

محافظ سقطرى أكد أن أبناء المحافظة "محل اهتمام"، وأنه يجري العمل على ضمهم إلى الجيش والأمن، وأن "ما يسمى بـالحزام الأمني لا يمكن أن يتم في سقطرى، ولن نسمح بذلك"، في تهديد للإمارات التي تستوعب شباباً من الأرخبيل في قوات عسكرية.

ويأتي حديث محافظ سقطرى في ظل مساعٍ إماراتية لإنشاء تشكيل مسلح يحمل اسم "النخبة السقطرية"، بعد استقطاب شباب من أبناء المحافظة، على غرار تشكيلات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية، التي أُسست في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.