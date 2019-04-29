انت الان تتابع تفاصيل خبر الإعلان عن نتائج حوار المعارضة السودانية والعسكر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 11:06 مساءً - أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنها ستواصل المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي؛ لتحديد جميع الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، نافية حصول اتفاق مع المجلس العسكري يتعلق بفتح الطرق.

وقالت القوى إنها ستقدم رؤيتها بشأن المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري يوم غد الثلاثاء 30 أبريل، مؤكدة أن الاعتصام سيتواصل حتى تحقيق جميع أهدافه.

من جهة أخرى نفت القوى في بيان لها، ما جاء على لسان المتحدث باسم المجلس العسكري بخصوص الاتفاق على فتح بعض الجسور، ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، مشيرة إلى أن هذا مناف للواقع ومجاف لأي اتفاق مع المجلس العسكري.

وشددت على أن يتم تسلم مقاليد الحكم في البلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية على جميع المستويات السيادية، والتنفيذية والتشريعية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير الشعب السوداني هدفاً أساسياً.

القوى شددت أيضاً على ضرورة أن يستمر الاعتصام في كل المدن حتى تسلّم السلطة من الشعب؛ وفاءً لدماء الضحايا ولتضحيات الشعب، مؤكدة أنهم سيكملون المسار بالإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل.

وبينت أنها ستتصدى لجميع أشكال التآمر، موضحة أن الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل "أسلحة الشعوب الأبية لقهر الظلم والطغاة".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي، قال في وقت سابق، الاثنين، إنّ المجلس كان يرى أن يتضمن المجلس السيادي 7 عسكريين و3 مدنيين، في حين أنّ "قوى الحرية والتغيير" المعارضة رأت أن يتضمن 8 مدنيين و7 عسكريين.

وأضاف كباشي في بيان: "اتفقنا على أن تقدم قوى الحرية والتغيير رؤية شاملة بشأن المرحلة الانتقالية"، مؤكداً أنّ "عامل الوقت ليس في صالح كل الأطراف"، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة".

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وأشار بعد انعقاد جلسة جديدة من المفاوضات اليوم، إلى أنّ "قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح مغاير لما انتهت إليه الجلسة السابقة (السبت الماضي)".

وأردف بالقول: "ما زلنا في مرحلة تحديد سلطات وهياكل المجلس السيادي وعليها سنحدد نسب التمثيل، حيث استكملنا دراسة كل الرؤى واستصحبناها في تشكيل رؤية المجلس العسكري".

وأوضح: "اتفقنا على فتح طرق المرور وخطوط القطارات بأسرع وقت عبر مسارات محددة"، مؤكداً: "نحن لا ندعو إلى فض الاعتصام لكننا اتفقنا على تسهيل فتح مسارات المرور والقطارات، ونناشد المواطنين عدم الجنوح إلى الظواهر التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين".

فشل الاتفاق بين الطرفين جاء بعد أن أُعلن، أمس الأول السبت، اتفاقهما على تشكيل "مجلس رئاسي سيادي" لإدارة الفترة الانتقالية. وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن مصدراً طلب عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أن المجلس سيتكون من عسكريين ومدنيين، دون تفاصيل إضافية.

لكن مصدران آخران أكدا لوكالة "رويترز" أنه تم الاتفاق، من حيث المبدأ، على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية، لكن الطرفين لم يتفقا على نِسب المقاعد.

وأمس الأحد، أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، كلاً من مدير إدارة مراسم الدولة في رئاسة الجمهورية العميد محمد المبارك سليمان، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية بالقصر الرئاسي قبيس أحمد المصطفى.

كذلك قرر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، خلال اجتماعه الأحد، تجميد نشاط النقابات والاتحادات العامة المهنية لأصحاب العمل السوداني.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش عمَر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكَّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة، التي تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.